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Средний возраст состава Аргентины достиг 30 лет и 89 дней после замены Лисандро на 38-летнего Отаменди. В финалах ЧМ старше была лишь Бразилия в 1962-м

Сборная Аргентины стала вторым участником финала в истории чемпионатов мира со средним возрастом игроков более 30 лет.

Источник: Спортс‘’

В финале ЧМ-2026 Аргентина играет с Испанией. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После появления на поле 38-летнего защитника Николаса Отаменди, заменившего травмированного Лисандро Мартинеса в конце 1-го тайма, средний возраст игроков сборной Аргентины на поле достиг 30 лет и 89 дней.

Ранее единственной командой, чей средний возраст в финале ЧМ превышал 30 лет, была сборная Бразилии в 1962 году (30 лет и 149 дней).

Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».