Средний возраст состава Аргентины достиг 30 лет и 89 дней после замены Лисандро на 38-летнего Отаменди. В финалах ЧМ старше была лишь Бразилия в 1962-м

В финале ЧМ-2026 Аргентина играет с Испанией. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После появления на поле 38-летнего защитника Николаса Отаменди, заменившего травмированного Лисандро Мартинеса в конце 1-го тайма, средний возраст игроков сборной Аргентины на поле достиг 30 лет и 89 дней.
Ранее единственной командой, чей средний возраст в финале ЧМ превышал 30 лет, была сборная Бразилии в 1962 году (30 лет и 149 дней).
Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».