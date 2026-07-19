Соболев о Суперкубке: «Фанаты “Спартака” кидали в меня бутылки с водой — хотели, чтобы я попил, видимо. И в целях безопасности выбрали другие ворота без жеребьевки»

— Как вам игралось в паре с Фелипе Аугусто?
— Прекрасно. Тем более после 75‑й минуты «Спартак» начал охранять счет 1:0, и у нас было больше преимущества. Жаль, Фелипе не забил головой, когда у него был хороший момент. Но, думаю, все еще у него в этом плане впереди.
После гола игроки «Спартака» видели, как я отпраздновал гол, и, видимо, хотели показать, что так делать нельзя по отношению к их болельщикам. Но в какой‑то степени все это сыграло для нас хорошую роль.
Насколько я понял, жеребьевки, в какие ворота будет серия пенальти, не было, поскольку болельщики «Спартака» кидали в меня с трибун бутылки с водой: видимо, хотели, чтобы я попил. В итоге, как слышал, в целях безопасности выбрали другие ворота без жеребьевки, — сказал форвард петербуржцев.
Появилось видео, как фанаты «Спартака» бросают бутылки в Соболева.