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Соболев о Суперкубке: «Фанаты “Спартака” кидали в меня бутылки с водой — хотели, чтобы я попил, видимо. И в целях безопасности выбрали другие ворота без жеребьевки»

Александр Соболев поделился впечатлениями от концовки матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

Источник: Спортс‘’

— Как вам игралось в паре с Фелипе Аугусто?

— Прекрасно. Тем более после 75‑й минуты «Спартак» начал охранять счет 1:0, и у нас было больше преимущества. Жаль, Фелипе не забил головой, когда у него был хороший момент. Но, думаю, все еще у него в этом плане впереди.

После гола игроки «Спартака» видели, как я отпраздновал гол, и, видимо, хотели показать, что так делать нельзя по отношению к их болельщикам. Но в какой‑то степени все это сыграло для нас хорошую роль.

Насколько я понял, жеребьевки, в какие ворота будет серия пенальти, не было, поскольку болельщики «Спартака» кидали в меня с трибун бутылки с водой: видимо, хотели, чтобы я попил. В итоге, как слышал, в целях безопасности выбрали другие ворота без жеребьевки, — сказал форвард петербуржцев.

Появилось видео, как фанаты «Спартака» бросают бутылки в Соболева.

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