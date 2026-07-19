Паредес локтем ударил в спину Родри и толкнул Ольмо на газон. Аргентинец получил желтую через 6 минут после выхода в перерыве финала ЧМ и вскоре сфолил на Порро у штрафной

На 51-й минуте аргентинский полузащитник ударил локтем в спину Родри в центре поля. Испанец упал на газон.
После этого вокруг Родри образовалась небольшая стычка между игроками обеих команд. Дани Ольмо наклонился к испытывающему боль партнеру. В этот момент Паредес толкнул игрока «Барселоны» — тот упал через лежавшего Родри.
Главный судья Славко Винчич вынес Паредесу предупреждение.
Изображение: кадр из трансляции.
На 59-й Леандро, уже имея желтую, сбил Педро Порро у штрафной ударом по ногам и захватом за плечо.
Изображение: кадр из трансляции.