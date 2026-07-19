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Паредес локтем ударил в спину Родри и толкнул Ольмо на газон. Аргентинец получил желтую через 6 минут после выхода в перерыве финала ЧМ и вскоре сфолил на Порро у штрафной

Леандро Паредес получил желтую карточку через 6 минут после выхода на замену в перерыве финала ЧМ-2026.

На 51-й минуте аргентинский полузащитник ударил локтем в спину Родри в центре поля. Испанец упал на газон.

После этого вокруг Родри образовалась небольшая стычка между игроками обеих команд. Дани Ольмо наклонился к испытывающему боль партнеру. В этот момент Паредес толкнул игрока «Барселоны» — тот упал через лежавшего Родри.

Главный судья Славко Винчич вынес Паредесу предупреждение.

Изображение: кадр из трансляции.

На 59-й Леандро, уже имея желтую, сбил Педро Порро у штрафной ударом по ногам и захватом за плечо.

Изображение: кадр из трансляции.