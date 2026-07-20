Аргентина осталась в меньшинстве в конце основного времени финала ЧМ. Энцо получил вторую желтую за стык с Кубарси

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте арбитр Славко Винчич показал вторую желтую карточку Энцо Фернандесу за стык с защитником испанцев Пау Кубарси.
Первое предупреждение вингер Аргентины получил на 82-й минуте матча за споры с арбитром. Игрок «Челси» хотел, чтобы судья зафиксировал фол на нем.
Скриншот: трансляция «Матч ТВ».
Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».
***
Стример IShowSpeed надел футболку сразу 23 сборных на финал ЧМ-2026 ?