5 из 6 последних финалов ЧМ дошли до дополнительного времени

Сегодня в решающем матче чемпионата мира 2026 года Испания и Аргентина не сумели забить ни одного гола за 90 минут и начинают первый экстра-тайм.
В 2022-м аргентинцы победили Францию по пенальти, а в 2014-м уступили немцам в результате гола в дополнительное время. В 2010-м Испания выиграла чемпионат благодаря голу на 116-й, в 2006-м Италия обыграла французов в серии одиннадцатиметровых.
За эти годы в основное время завершился только матч между французами и хорватами в финале ЧМ-2018.
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