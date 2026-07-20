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Футбол. ЧМ-2026
доп. время
Испания
1
:
Аргентина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Велес
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Текстильщик
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

5 из 6 последних финалов ЧМ дошли до дополнительного времени

Пятый из шести последних финалов ЧМ дошел до дополнительного времени.

Сегодня в решающем матче чемпионата мира 2026 года Испания и Аргентина не сумели забить ни одного гола за 90 минут и начинают первый экстра-тайм.

В 2022-м аргентинцы победили Францию по пенальти, а в 2014-м уступили немцам в результате гола в дополнительное время. В 2010-м Испания выиграла чемпионат благодаря голу на 116-й, в 2006-м Италия обыграла французов в серии одиннадцатиметровых.

За эти годы в основное время завершился только матч между французами и хорватами в финале ЧМ-2018.

Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».

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