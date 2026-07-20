У Аргентины три удаления в финалах ЧМ — больше всех в истории

Полузащитник был удален в конце второго тайма игры с Испанией в решающем матче ЧМ-2026. Главный судья Славко Винчич показал ему две желтые карточки.
В 1990-м Аргентина тоже осталась в меньшинстве в матче с ФРГ (0:1): на 65-й минуте был удален Педро Монсон, на 87-й — Густаво Десотти. Южноамериканская команда занимает первое место по удалениям в финалах.
Отметим, что еще лишь троих футболистов удаляли в финалах — французов Марселя Десайи (1998) и Зинедина Зидана (2006), а также Джонни Хейтингу из сборной Нидерландов (2010).
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