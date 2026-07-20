Месси показывал судье, что Кукурелья прикрыл рот во время разговора после удаления Энцо. Марк пытался остановить аргентинца, Винчич не стал наказывать испанца

Эпизод произошел после удаления хавбека аргентинцев Энцо Фернандеса на 93-й минуте. Пока Пау Кубарси оказывали медицинскую помощь Кукурелья подошел к форварду сборной Аргентины и что-то произнес, прикрыв рот рукой.