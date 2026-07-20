Аргентина — единственная сборная в истории без ударов в основное время в финале ЧМ. Испанцы пробили по воротам 15 раз, в створ — 10

Основное время финального матча ЧМ-2026 завершилось со счетом 0:0. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
За 90 минут основного времени сборная Испании пробила по воротам 15 раз, 10 ударов пришлись в створ. Аргентинцы при этом не ударили по воротам соперника ни разу.
Сборная Аргентины стала первой в истории командой, не нанесшей ни одного удара по воротам в финале ЧМ в основное время.
Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».
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