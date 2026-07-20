Ширер про удаление Энцо: «Это тупо. Он уже получил желтую карточку за глупость — ответ судье. Когда ты уже предупрежден, нельзя делать нечто подобное»

В решающем матче турнира встречаются Аргентина и Испания. Счет не открыт, идет дополнительное время.
«Красная Фернандеса может дорого обойтись команде. Он уже получил желтую карточку за глупость — ответ судье. Когда ты уже предупрежден, нельзя делать нечто подобное. Это тупо. Насколько же это нелепо?» — отметил экс-форвард сборной Англии.
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