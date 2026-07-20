Гол Уильямса Аргентине на 96-й минуте финала ЧМ не засчитали из-за наступа Мерино на ногу Отаменди

На 96-й минуте встречи Нико Уильямс отправил мяч в сетку ворот Эмилиано Мартинеса после добивания. Главный арбитр матча Славко Винчич не засчитал гол из-за наступа Микеля Мерино на ногу Николаса Отаменди во время атаки.