Гол Уильямса Аргентине на 96-й минуте финала ЧМ не засчитали из-за наступа Мерино на ногу Отаменди

На 96-й минуте встречи Нико Уильямс отправил мяч в сетку ворот Эмилиано Мартинеса после добивания. Главный арбитр матча Славко Винчич не засчитал гол из-за наступа Микеля Мерино на ногу Николаса Отаменди во время атаки.
Скрнишот: кадр из трансляции.
Гол сборной Испании в первом экстра-тайме матча с Аргентиной в финале ЧМ-2026 отменили из-за фола в атаке.
На 96-й минуте встречи Нико Уильямс отправил мяч в сетку ворот Эмилиано Мартинеса после добивания. Главный арбитр матча Славко Винчич не засчитал гол из-за наступа Микеля Мерино на ногу Николаса Отаменди во время атаки.
Скрнишот: кадр из трансляции.