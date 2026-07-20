Аргентина не защитила титул чемпионов мира

Таким образом, команда Лионеля Скалони не смогла защитить звание чемпионов мира, завоеванное на ЧМ-2022.
Тогда Аргентина в 3-й раз в своей истории выиграла чемпионат мира, победив в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).
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Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше