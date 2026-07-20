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Аргентина проиграла матч ЧМ впервые после поражения от Саудовской Аравии в 1-м туре ЧМ-2022 — Испании в финале в 2026-м

Сборная Аргентины проиграла Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Это первое поражение команды Лионеля Скалони в игре чемпионата мира после проигрыша Саудовской Аравии (1:2) в 1-м туре ЧМ-2026.

После этого аргентинцы выиграли 4 матча турнира в Катаре в основное время, а еще 2 — по пенальти. На ЧМ-2026 до сегодняшнего матча аргентинская сборная одержала 6 побед подряд, не доводя дело до серии пенальти.

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