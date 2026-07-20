Аргентина проиграла матч ЧМ впервые после поражения от Саудовской Аравии в 1-м туре ЧМ-2022 — Испании в финале в 2026-м

Это первое поражение команды Лионеля Скалони в игре чемпионата мира после проигрыша Саудовской Аравии (1:2) в 1-м туре ЧМ-2026.
После этого аргентинцы выиграли 4 матча турнира в Катаре в основное время, а еще 2 — по пенальти. На ЧМ-2026 до сегодняшнего матча аргентинская сборная одержала 6 побед подряд, не доводя дело до серии пенальти.
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Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше