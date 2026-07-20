Аргентина в 3-й раз не защитила титул чемпионов мира — ранее это случилось после побед в 1978-м и 1986-м

Таким образом, аргентинцы не смогли защитить звание чемпионов мира, завоеванное на ЧМ-2022.
Это случилось в 3-й раз в истории. В 1978 году Аргентина впервые выиграла мировое первенство, а на турнире 1982 года не сумела преодолеть второй групповой этап.
Второй раз аргентинцы стали чемпионами мира в 1986 году. В следующем розыгрыше в 1990-м команда заняла второе место, уступив в финале сборной ФРГ (0:1).
Третий титул чемпионов мира Аргентина завоевала в 2022 году, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше