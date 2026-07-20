Аргентина проиграла 4-й финал ЧМ и повторила антирекорд Германии

Поражение от Испании в решающем матче ЧМ-2026 (0:1) стало для аргентинцев четвертым в финалах чемпионата мира.
До этого Аргентина проигрывала Уругваю в финале ЧМ-1930 (2:4) и дважды Германии — на ЧМ-1990 (0:1) и ЧМ-2014 (0:1).
Аргентина повторила антирекорд Германии по проигранным финалам ЧМ.
Поражение от Испании в решающем матче ЧМ-2026 (0:1) стало для аргентинцев четвертым в финалах чемпионата мира.
До этого Аргентина проигрывала Уругваю в финале ЧМ-1930 (2:4) и дважды Германии — на ЧМ-1990 (0:1) и ЧМ-2014 (0:1).