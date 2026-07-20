Ферран — второй игрок, забивший победный гол в финале ЧМ после выхода на замену. Первым был Гетце в 2014-м — тоже против Аргентины

Форвард «Барселоны» и сборной Испании забил Аргентине на 106-й минуте и принес стране второй титул чемпионов мира.
Первым таким игроком был немец Марио Гетце, так же забивший Аргентине в 2014 году (1:0).
Ферран Торрес — второй игрок в истории, забивший победный гол в финале ЧМ после выхода на замену.
Форвард «Барселоны» и сборной Испании забил Аргентине на 106-й минуте и принес стране второй титул чемпионов мира.
Первым таким игроком был немец Марио Гетце, так же забивший Аргентине в 2014 году (1:0).