Де ла Фуэнте о победе на ЧМ-2026: «Это поколение выиграло все, оставаясь верным идее и улучшая ее. Я горжусь. Финал должен был закончиться раньше, но Мартинес спасал Аргентину»

Я думаю, что матч должен был закончиться намного раньше. Сэйвы Мартинеса не позволили нам победить раньше, не позволили раньше открыть счет. Но это финал чемпионата мира, здесь приходится страдать, даже когда играешь против десятерых, и мы были готовы ко всему", — сказал де ла Фуэнте в эфире La 1.