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Де ла Фуэнте о победе на ЧМ-2026: «Это поколение выиграло все, оставаясь верным идее и улучшая ее. Я горжусь. Финал должен был закончиться раньше, но Мартинес спасал Аргентину»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги матча с Аргентиной (1:0) в финале ЧМ-2026.

"Я очень горжусь этим поколением, выросшим с этой идеей, остававшимся верным ей, улучшившим ее. Эти игроки показали нам образец командной работы, были семьей, это хорошие и великие игроки с выдающимся талантом. Я чувствую гордость.

Эмоций много. С этим поколением футболистов мы выиграли все.

Я думаю, что матч должен был закончиться намного раньше. Сэйвы Мартинеса не позволили нам победить раньше, не позволили раньше открыть счет. Но это финал чемпионата мира, здесь приходится страдать, даже когда играешь против десятерых, и мы были готовы ко всему", — сказал де ла Фуэнте в эфире La 1.