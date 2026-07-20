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Испания и Уругвай выиграли все свои финалы ЧМ — у команд по 2 победы

Сборная Испании выиграла оба финала чемпионата мира, в которых участвовала.

Источник: Спортс‘’

В финале ЧМ-2026 Испания под руководством тренера Луиса де ла Фуэнте обыграла команду Аргентины со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.

Испанцы играли в финале турнира во второй раз в истории. На ЧМ-2010 сборная Испании в финальном матче обыграла команду Нидерландов (1:0, доп. время).

Второй командой, выигравшей все свои финалы чемпионата мира, является Уругвай. У южноамериканской команды также две победы — в 1930 и 1950 годах.

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