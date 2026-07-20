Трампа и Инфантино освистали перед церемонией награждения после финала ЧМ

Сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале со счетом 1:0.
Трамп и Инфантино вместе передали кубок мира капитану испанцев Родри, который поднял его над головой.
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Трамп остался на подиуме во время награждения Испании ?
Президента США Дональда Трампа и главу ФИФА Джанни Инфантино освистали на «Метлайф Стэдиум» перед церемонией награждения ЧМ-2026.
Сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале со счетом 1:0.
Трамп и Инфантино вместе передали кубок мира капитану испанцев Родри, который поднял его над головой.
***
Трамп остался на подиуме во время награждения Испании ?