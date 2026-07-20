Аргентина выиграла меньше половины матчей в формате 90 минут в плей-офф на двух последних ЧМ. Без экстра-таймов победили только Австралию, Хорватию, Египет и Англию

Это первое поражение команды Лионеля Скалони в игре чемпионата мира после проигрыша Саудовской Аравии (1:2) в 1-м туре ЧМ-2022.
На двух последних турнирах аргентинцы выиграли менее половины матчей плей-офф в формате 90 минут.
Без экстра-таймов и серии пенальти сборная выиграла 4 матча: со сборными Египта (3:0) и Англии (2:1) в плей-офф нынешнего ЧМ, а также в 2022 году с Австралией (2:1) и Хорватией (3:0).
Также на ЧМ-2022 аргентинцы обыграли Нидерланды в ¼ финала и Францию в финале, но обе встречи дошли до серий пенальти.
На нынешнем турнире команда тренера Лионеля Скалони одолела сборную Кабо-Верде (3:2) благодаря автоголу на 111-й минуте. Кроме того, в ¼ финала текущего ЧМ сборная Аргентины обыграла Швейцарию (3:1), забив 2 гола на 112-й и 121-й минутах.
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