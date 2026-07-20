Хабиб Нурмагомедов: «На этом чемпионате мира Испания была лучшей, по игре их никто не обыграл»

"На самом деле на этом чемпионате мира Испания была лучшей, по игре их никто не обыграл, очень сбалансированная и сыгранная команда с очень хорошей скамейкой запасных игроков.
Это чемпионат мира был интересным с очень яркими играми, хотя и финал выдался не таким ярким, но мы весь чемпионат запомним как яркое шоу с драматическими матчами", — написал в соцсетях Нурмагомедов.
В финале ЧМ-2026 Испания со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла Аргентину.
Дневник Хабиба с ЧМ-2026: хейтил Францию, называл Германию фаворитом, переживал за Роналду.