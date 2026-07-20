Трамп остался на подиуме во время награждения сборной Испании: президент США отпраздновал победу вместе с чемпионами мира

Президент США вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручил испанским футболистам Кубок мира, однако после этого не стал уходить со сцены и остался рядом с командой, пока игроки праздновали чемпионский титул.
Инфантино попытался дать понять Трампу, что церемонию стоит оставить футболистам, однако американский лидер продолжил стоять рядом с командой. Лишь спустя некоторое время они вместе покинули подиум.
Подобная ситуация произошла и после финала клубного чемпионата мира. Тогда Трамп также не покинул подиум во время празднования победы «Челси».