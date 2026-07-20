У Испании 38 матчей без поражений — побили рекорд Италии. Сборная не проигрывает с марта 2023-го

Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте одержала победу в финале чемпионата мира-2026 против Аргентины (1:0).
Испанцы не проигрывают в официальных матчах с марта 2023 года — тогда команда уступила Шотландии в отборе на Евро-2024 (0:2). С тех пор сборная Испании не проигрывает 38 матчей подряд (29 побед и 9 ничьих).
Беспроигрышная серия Испании стала самой длинной среди европейских и южноамериканских команд в истории.
Прошлый рекорд по длительности беспроигрышной серии принадлежал Италии под руководством Роберто Манчини. В период с сентября 2018 года по октябрь 2021-го у сборной было 37 матчей без поражений.
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Трамп остался на подиуме во время награждения Испании ?