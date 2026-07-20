Среди победителей ЧМ-2026 18 игроков из Ла Лиги, 7 — из АПЛ и 1 — из Лиги 1

Среди футболистов испанской сборной клубы Ла Лиги представляют: Унаи Симон («Атлетик»), Жоан Гарсия («Барселона»), Марк Кукурелья («Реал», перешел в июне), Алекс Гримальдо («Атлетико»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба — «Барселона»), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба — «Атлетико»), Педри, Гави (оба — «Барселона»), Алекс Баэна («Атлетико»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Нико Уильямс («Атлетик»), Ферран Торрес, Дани Ольмо, Ламин Ямаль (все — «Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»).