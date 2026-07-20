Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
1
:
Аргентина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Велес
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Текстильщик
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Среди победителей ЧМ-2026 18 игроков из Ла Лиги, 7 — из АПЛ и 1 — из Лиги 1

Наибольшее количество чемпионов мира 2026 года представляют испанский чемпионат — 18 игроков.

Источник: Спортс‘’

Сборная Испании взял титул, обыграв в финале действующих чемпионов мира аргентинцев со счетом 1:0.

Среди футболистов испанской сборной клубы Ла Лиги представляют: Унаи Симон («Атлетик»), Жоан Гарсия («Барселона»), Марк Кукурелья («Реал», перешел в июне), Алекс Гримальдо («Атлетико»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба — «Барселона»), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба — «Атлетико»), Педри, Гави (оба — «Барселона»), Алекс Баэна («Атлетико»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Нико Уильямс («Атлетик»), Ферран Торрес, Дани Ольмо, Ламин Ямаль (все — «Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»).

7 игроков представляют АПЛ: Давид Райя («Арсенал»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Виктор Муньос («Ливерпуль», перешел в июне).

Еще один играет во Франции — это Фабиан Руис из «ПСЖ».

Игроков из других лиг в чемпионском составе сборной Испании нет.

Среди победителей ЧМ-2022 10 игроков из Ла Лиги, 5 — из АПЛ, 4 — из Серии А.