Европейские сборные выиграли ЧМ 13 раз. У команд из Южной Америки 10 побед

Сегодня сборная Испании одолела команду Аргентины в финале ЧМ-2026 — 1:0.
Это 13-й титул для представителей Европы. Южноамериканские сборные выигрывали 10 раз. Команды из других регионов не побеждали на чемпионатах мира ни разу.
УЕФА увеличил отрыв от КОНМЕБОЛ по числу выигранных чемпионатов мира.
Сегодня сборная Испании одолела команду Аргентины в финале ЧМ-2026 — 1:0.
Это 13-й титул для представителей Европы. Южноамериканские сборные выигрывали 10 раз. Команды из других регионов не побеждали на чемпионатах мира ни разу.