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Ферран о победе Испании на ЧМ: «Мы всегда оставались верны себе, играли в свой футбол. Результат был предопределен судьбой»

Хавбек сборной Испании Ферран Торрес, автор гола в финале ЧМ-2026 с Аргентиной (1:0), оценил чемпиоство «красной фурии».

Источник: Спортс‘’

«Этот гол для 47 миллионов человек (численность населения Испании — Спортс»), он не только мой или 26 игроков [сборной]. Верю, что сегодняшний результат был предопределен судьбой. Нам нужно было победить, вдали от наших болельщиков, но мы сделали все возможное, чтобы они почувствовали себя как можно ближе к нам.

Все финалы сложны. Когда Месси играет за соперника, всегда возникает нервозность, но в конечном итоге мы всегда оставались верны себе, играли в свой футбол, и, думаю, сегодня мы это еще раз показали", — сказал Ферран.