Ферран о победе Испании на ЧМ: «Мы всегда оставались верны себе, играли в свой футбол. Результат был предопределен судьбой»

«Этот гол для 47 миллионов человек (численность населения Испании — Спортс»), он не только мой или 26 игроков [сборной]. Верю, что сегодняшний результат был предопределен судьбой. Нам нужно было победить, вдали от наших болельщиков, но мы сделали все возможное, чтобы они почувствовали себя как можно ближе к нам.