Де ла Фуэнте о победе на ЧМ: «Это поколение футболистов — источник гордости для Испании. Игроки исключительного таланта»

"Я особенно горжусь этим поколением футболистов, которые выросли с этой [игровой] идеей, улучшили ее и показали нам пример команды, семьи. Это игроки исключительного таланта. Для меня было честью сопровождать их на этом пути.
Оглядываясь назад, я очень эмоционален. Мы много говорили с игроками: мы выиграли все, и это замечательно. Это поколение футболистов — источник гордости для Испании. Вместе мы сильнее.
Думаю, исход матча должен был решиться раньше. Отличные сэйвы Дибу [Мартинеса] помешали нам выиграть раньше, но это финал чемпионата мира, и даже играя против десяти игроков в конце, приходится мучиться", — сказал де ла Фуэнте.