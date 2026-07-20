Трамп после финала ЧМ: «В четыре раза круче любого турнира ФИФА, и, наверное, даже в пять раз! Одно из величайших событий, гордимся проделанной работой»

Политик посетил игру и остался на подиуме во время награждения испанской команды.
"Считаю, что ФИФА невероятна. Наверное, ничего подобного не было в соккере или футболе — называйте как хотите — но это было потрясающе.
Это было в четыре раза круче любого турнира ФИФА, а на самом деле, наверное, даже в пять раз, как мне сегодня сказали!
Поэтому мы очень гордимся нашей страной. Мы очень гордимся проделанной работой.
Мы поздравляем Джанни Инфантино (президента ФИФА — Спортс«“) и его команду — они проделали невероятную работу.
Но это было одно из величайший событий, поэтому мы рады, что хорошо провели турнир, приезжали люди со всего мира и полюбили нашу страну.
Я люблю нашу страну, мы показали ее в другом свете. Отличный турнир", — сказал Дональд Трамп.
Трамп лез в чемпионские фото Испании: вручил кубок и не уходил до последнего.