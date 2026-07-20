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Трамп после финала ЧМ: «В четыре раза круче любого турнира ФИФА, и, наверное, даже в пять раз! Одно из величайших событий, гордимся проделанной работой»

Президент США Дональд Трамп поделился эмоциями после финального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0).

Источник: Спортс‘’

Политик посетил игру и остался на подиуме во время награждения испанской команды.

"Считаю, что ФИФА невероятна. Наверное, ничего подобного не было в соккере или футболе — называйте как хотите — но это было потрясающе.

Это было в четыре раза круче любого турнира ФИФА, а на самом деле, наверное, даже в пять раз, как мне сегодня сказали!

Поэтому мы очень гордимся нашей страной. Мы очень гордимся проделанной работой.

Мы поздравляем Джанни Инфантино (президента ФИФА — Спортс«“) и его команду — они проделали невероятную работу.

Но это было одно из величайший событий, поэтому мы рады, что хорошо провели турнир, приезжали люди со всего мира и полюбили нашу страну.

Я люблю нашу страну, мы показали ее в другом свете. Отличный турнир", — сказал Дональд Трамп.

Трамп лез в чемпионские фото Испании: вручил кубок и не уходил до последнего.