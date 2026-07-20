Родри, Ямаль, Кукурелья, Ольмо, Педри и еще 11 игроков выиграли Евро-2024 и ЧМ-2026 за Испанию

Команда тренера Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Аргентины (1:0) в финале чемпионата мира.
Второй крупный турнир подряд выиграли вратари Унаи Симон, Давид Райя, защитники Эмерик Лапорт, Алекс Гримальдо, Марк Кукурелья, хавбеки Микель Мерино, Фабиан Руис, Родри, Дани Ольмо, Мартин Субименди, Педри, а также форварды Микель Ойарсабаль, Ферран Торрес, Алекс Баэна, Нико Уильямс и Ламин Ямаль.
Данные футболисты были в составе испанской команды и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.
Почему Испания победила на ЧМ.
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