Отаменди — Родри после финала ЧМ: «Хватит болтать, придурок, вы всю неделю ныли из-за судей. Ты и Лапорт. Так не поступают»

«Хватит болтать, придурок, вы всю неделю только и ныли. Всю неделю только и делали, что ныли. Вы оба — и ты, и Эмерик Лапорт. Так не поступают. Вы ныли из-за судей, дружище», — сказал Отаменди после завершения игры.