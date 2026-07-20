Отаменди — Родри после финала ЧМ: «Хватит болтать, придурок, вы всю неделю ныли из-за судей. Ты и Лапорт. Так не поступают»

Испания победила со счетом 1:0 в дополнительное время и стала чемпионом мира.
«Хватит болтать, придурок, вы всю неделю только и ныли. Всю неделю только и делали, что ныли. Вы оба — и ты, и Эмерик Лапорт. Так не поступают. Вы ныли из-за судей, дружище», — сказал Отаменди после завершения игры.
Родри спросил у Отаменди, что тот имеет в виду, и аргентинский футболист ответил: «Ты что, не видел, что он сказал на этой неделе?».
Перед финальным матчем Лапорт сказал: «В последних матчах мы видели удивительные вещи, на которые закрывают глаза. Особенно это касается Аргентины».
Фу, Паредес! Схватил за горло Гарсию, завалил и ударил Гави.