Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
1
:
Аргентина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Велес
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Текстильщик
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Нижний Новгород
2
П1
X
П2

Отаменди — Родри после финала ЧМ: «Хватит болтать, придурок, вы всю неделю ныли из-за судей. Ты и Лапорт. Так не поступают»

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди обратился к хавбеку сборной Испании Родри после финального матча ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Испания победила со счетом 1:0 в дополнительное время и стала чемпионом мира.

«Хватит болтать, придурок, вы всю неделю только и ныли. Всю неделю только и делали, что ныли. Вы оба — и ты, и Эмерик Лапорт. Так не поступают. Вы ныли из-за судей, дружище», — сказал Отаменди после завершения игры.

Родри спросил у Отаменди, что тот имеет в виду, и аргентинский футболист ответил: «Ты что, не видел, что он сказал на этой неделе?».

Перед финальным матчем Лапорт сказал: «В последних матчах мы видели удивительные вещи, на которые закрывают глаза. Особенно это касается Аргентины».

Фу, Паредес! Схватил за горло Гарсию, завалил и ударил Гави.