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Счет 1:0 в финальном матче ЧМ зафиксирован в 4-й раз в истории — в 3 случаях были экстра-таймы. У Испании и Германии по 2 победы, Аргентина трижды проиграла

Счет 1:0 в финале чемпионата мира зафиксирован в 4-й раз в истории.

Источник: Спортс‘’

Сегодня сборная Испании одолела команду Аргентины в финале ЧМ-2026 — 1:0 в дополнительное время.

Это был 4-й случай, когда в финальном матче турнира был забит единственный мяч. При этом в трех играх потребовалось дополнительное время.

1990: Германия (ФРГ) — Аргентина — 1:0. Гол с пенальти забил Андреас Бреме на 85-й минуте.

2010: Испания — Нидерланды — 1:0 д.в. Гол забил Андрес Иньеста на 115-й минуте.

2014: Германия — Аргентина — 1:0 д.в. Гол забил Марио Гетце на 113-й минуте.

2026: Испания — Аргентина — 1:0 д.в. Гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

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