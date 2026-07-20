Счет 1:0 в финальном матче ЧМ зафиксирован в 4-й раз в истории — в 3 случаях были экстра-таймы. У Испании и Германии по 2 победы, Аргентина трижды проиграла

Сегодня сборная Испании одолела команду Аргентины в финале ЧМ-2026 — 1:0 в дополнительное время.
Это был 4-й случай, когда в финальном матче турнира был забит единственный мяч. При этом в трех играх потребовалось дополнительное время.
1990: Германия (ФРГ) — Аргентина — 1:0. Гол с пенальти забил Андреас Бреме на 85-й минуте.
2010: Испания — Нидерланды — 1:0 д.в. Гол забил Андрес Иньеста на 115-й минуте.
2014: Германия — Аргентина — 1:0 д.в. Гол забил Марио Гетце на 113-й минуте.
2026: Испания — Аргентина — 1:0 д.в. Гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше