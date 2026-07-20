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Симон — 8-й вратарь в истории, не пропустивший в финале ЧМ. У Испании, Германии и Бразилии по 2 таких голкипера

Вратарь сборной Испании Унаи Симон сыграл на ноль в финале ЧМ-2026 против Аргентины (1:0 д.в.).

Источник: Спортс‘’

Он стал 8-м вратарем в истории турнира, не пропустившим в финальном матче чемпионата мира.

Ранее в список вошли:

1990 — Бодо Илльгнер (Германия / ФРГ) — 1:0 против Аргентины;

1994 — Клаудио Таффарел (Бразилия) и Джанлука Пальюка (Италия). Матч завершился со счетом 0:0, бразильцы выиграли в серии пенальти (3:2);

1998 — Фабьен Бартез (Франция) — 3:0 против Бразилии;

2002 — Маркос (Бразилия) — 2:0 против Германии;

2010 — Икер Касильяс (Испания) — 1:0 против Нидерландов;

2014 — Мануэль Нойер (Германия) — 1:0 против Аргентины;

Симон получил «Золотую перчатку» ЧМ-2026. Вратарь Испании не пропустил в 7 из 8 матчей турнира.

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