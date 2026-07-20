Симон — 8-й вратарь в истории, не пропустивший в финале ЧМ. У Испании, Германии и Бразилии по 2 таких голкипера

Он стал 8-м вратарем в истории турнира, не пропустившим в финальном матче чемпионата мира.
Ранее в список вошли:
1990 — Бодо Илльгнер (Германия / ФРГ) — 1:0 против Аргентины;
1994 — Клаудио Таффарел (Бразилия) и Джанлука Пальюка (Италия). Матч завершился со счетом 0:0, бразильцы выиграли в серии пенальти (3:2);
1998 — Фабьен Бартез (Франция) — 3:0 против Бразилии;
2002 — Маркос (Бразилия) — 2:0 против Германии;
2010 — Икер Касильяс (Испания) — 1:0 против Нидерландов;
2014 — Мануэль Нойер (Германия) — 1:0 против Аргентины;
Симон получил «Золотую перчатку» ЧМ-2026. Вратарь Испании не пропустил в 7 из 8 матчей турнира.
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