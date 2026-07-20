Министр экономики Аргентины — Моргану: «Ты ныл и жаловался, как избалованный ребенок, а теперь ликуешь из-за поражения команды, которая не играла с твоей. Перестань позорить британцев»

Морган прокомментировал стычку после финального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0, дополнительное время). Одним из главных действующих лиц конфликта стал полузащитник аргентинцев Леандро Паредес. Он схватил Эрика Гарсию за горло и повалил Гави на газон.
Журналист написал: «Просто кучка мерзких, жестоких отморозков, позор для футбола».
"Последние четыре дня ты только и делал, что ныл и жаловался, как избалованный ребенок, а сегодня вдруг ликуешь из-за поражения команды, которая даже не играла с твоей.
По крайней мере, прояви немного достоинства и перестань позорить своих британских соотечественников, рассуждая о «воспитанности», — заявил Луис Капуто.
Фу, Паредес! Схватил за горло Гарсию, завалил и ударил Гави.