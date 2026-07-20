Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
1
:
Аргентина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Велес
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Текстильщик
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2

Испания — 1-я страна, чьи сборные одновременно являются чемпионами мира среди мужчин и женщин

Сборная Испании выиграла ЧМ-2026, победив в финале Аргентину (1:0 д.в.).

Таким образом, Испания стала первой страной, чьи сборные одновременно являются чемпионами мира среди мужчин и женщин.

Испанские футболистки стали чемпионками мира в 2023 году, обыграв в финале Англию (1:0). Это был первый титул для команды. Следующий турнир состоится в Бразилии в 2027 году.

Женские чемпионаты мира проводятся с 1991 года.

Только две страны побеждали на чемпионатах мира среди мужчин и женщин — Испания и Германия (женская команда победила в 2003 и 2007 году и не была чемпионом одновременно с мужской).