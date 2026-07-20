Испания — 1-я страна, чьи сборные одновременно являются чемпионами мира среди мужчин и женщин

Таким образом, Испания стала первой страной, чьи сборные одновременно являются чемпионами мира среди мужчин и женщин.
Испанские футболистки стали чемпионками мира в 2023 году, обыграв в финале Англию (1:0). Это был первый титул для команды. Следующий турнир состоится в Бразилии в 2027 году.
Женские чемпионаты мира проводятся с 1991 года.
Только две страны побеждали на чемпионатах мира среди мужчин и женщин — Испания и Германия (женская команда победила в 2003 и 2007 году и не была чемпионом одновременно с мужской).