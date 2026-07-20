Премьер Испании Санчес: «Мы чемпионы мира! ?? У нас потрясающая сборная!»

В финале «красная фурия» одолела Аргентину (1:0).
«Мы чемпионы мира! ?? У нас потрясающая сборная! Спасибо, команда», — написал Санчес.
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