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Футболисты сборной Аргентины не общались с прессой после поражения от Испании в финале ЧМ

Футболисты сборной Аргентины не стали общаться с представителями прессы после поражения от Испании (0:1, дополнительное время) в финале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Южноамериканские футболисты покинула стадион «Метлайф Стэдиум», не поговорив с журналистами.

Ожидается, что аргентинская команда вернется в Буэнос-Айрес в понедельник.

От аргентинской команды с медиа пообщался только главный тренер Лионель Скалони.