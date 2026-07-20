Футболисты сборной Аргентины не общались с прессой после поражения от Испании в финале ЧМ

Южноамериканские футболисты покинула стадион «Метлайф Стэдиум», не поговорив с журналистами.
Ожидается, что аргентинская команда вернется в Буэнос-Айрес в понедельник.
От аргентинской команды с медиа пообщался только главный тренер Лионель Скалони.
Футболисты сборной Аргентины не стали общаться с представителями прессы после поражения от Испании (0:1, дополнительное время) в финале ЧМ-2026.
Южноамериканские футболисты покинула стадион «Метлайф Стэдиум», не поговорив с журналистами.
Ожидается, что аргентинская команда вернется в Буэнос-Айрес в понедельник.
От аргентинской команды с медиа пообщался только главный тренер Лионель Скалони.