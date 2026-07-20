Президент Мексики о ЧМ: «Спорт продемонстрировал способность объединять нации. Принимающие страны продемонстрировали, что способны оставить миру наследие дружбы и надежды»

"Завершился чемпионат мира по футболу. Это грандиозное событие стало праздником радости, эмоций и единения народов, где спорт вновь продемонстрировал свою способность объединять нации.
Поздравляю всех и каждого мексиканца с тем, что мы сделали Мексику лучшей страной в мире, а нашу национальную сборную — с выдающейся ролью, которую она сыграла, с гордостью и талантом представляя нашу страну.
Поздравляю сборную Испанию с заслуженным чемпионством.
Три принимающие страны — Канада, США и Мексика — продемонстрировали, что, работая сообща, мы способны воплотить в жизнь грандиозные проекты и оставить миру наследие сотрудничества, дружбы и надежды", — написала Клаудия Шейнбаум.