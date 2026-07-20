Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.16
П2
6.47
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
1
:
Аргентина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2

Президент Мексики о ЧМ: «Спорт продемонстрировал способность объединять нации. Принимающие страны продемонстрировали, что способны оставить миру наследие дружбы и надежды»

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подвела итоги завершившегося ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Завершился чемпионат мира по футболу. Это грандиозное событие стало праздником радости, эмоций и единения народов, где спорт вновь продемонстрировал свою способность объединять нации.

Поздравляю всех и каждого мексиканца с тем, что мы сделали Мексику лучшей страной в мире, а нашу национальную сборную — с выдающейся ролью, которую она сыграла, с гордостью и талантом представляя нашу страну.

Поздравляю сборную Испанию с заслуженным чемпионством.

Три принимающие страны — Канада, США и Мексика — продемонстрировали, что, работая сообща, мы способны воплотить в жизнь грандиозные проекты и оставить миру наследие сотрудничества, дружбы и надежды", — написала Клаудия Шейнбаум.