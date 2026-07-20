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Аршавин назвал Месси лучшим игроком ЧМ-2026: «Он и по статистике лучше, тащил Аргентину весь турнир. У испанцев не было настолько яркого футболиста»

Андрей Аршавин считает Лионеля Месси лучшим игроком ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Форвард сборной Аргентины, набрав 8+4 по «гол+пас», стал обладателем «Серебряного мяча» на турнире. «Золотой мяч» достался хавбеку сборной Испании Родри.

— Месси — лучший игрок турнира, несмотря на слабый финал?

— На мой взгляд, да. Он и по статистике лучше, тащил свою команду весь турнир. Одному ему было тяжело и он не смог провести финал на достойном уровне. А у испанцев не было настолько яркого футболиста.

Было бы эпично. Если бы в 39 лет Месси стал лучшим игроком чемпионата мира, думаю, никто бы не расстроился, — сказал бывший футболист сборной России.