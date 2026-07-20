Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.16
П2
6.47
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
1
:
Аргентина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2

«Винчич — лучший в составе Аргентины. Его работа в финале ЧМ — позор. И мы говорим об этом, когда выиграли». Испанский журналист Карреньо о судье

Журналист Cadena SER Ману Карреньо остался недоволен работой главного арбитра Славко Винчича в финальном матче ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0, дополнительное время).

Источник: Спортс‘’

"Лучшим в составе сборной Аргентины стал Винчич. Если бы в их составе нужно было бы выбрать самого ценного игрока, то им бы стал Винчич.

Это позор. Мы одержали победу и безумно рады, поэтому наплевать на судейство. Но работа Винчича — это позор.

И мы говорим об этом, когда выиграли, хотя могли бы сказать то же самое, если бы проиграли. Тогда бы мы точно были в ярости.

Мы счастливы, потому что на поле была одна команда, но решения Винчина были просто вопиющими. Судейство на чемпионате мира оставило желать лучшего", — заявил Ману Карреньо.

0 ударов за 90 минут — антирекорд для финала ЧМ. Что случилось с Аргентиной?