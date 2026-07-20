«Винчич — лучший в составе Аргентины. Его работа в финале ЧМ — позор. И мы говорим об этом, когда выиграли». Испанский журналист Карреньо о судье

"Лучшим в составе сборной Аргентины стал Винчич. Если бы в их составе нужно было бы выбрать самого ценного игрока, то им бы стал Винчич.
Это позор. Мы одержали победу и безумно рады, поэтому наплевать на судейство. Но работа Винчича — это позор.
И мы говорим об этом, когда выиграли, хотя могли бы сказать то же самое, если бы проиграли. Тогда бы мы точно были в ярости.
Мы счастливы, потому что на поле была одна команда, но решения Винчина были просто вопиющими. Судейство на чемпионате мира оставило желать лучшего", — заявил Ману Карреньо.
0 ударов за 90 минут — антирекорд для финала ЧМ. Что случилось с Аргентиной?