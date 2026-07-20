Нико Уильямс о победе на ЧМ-2026: «С ума сойти: я наступил в дерьмо, ел дерьмо, а теперь целую святыню. Самый счастливый день в моей жизни»

"Не думаю, что мы до конца осознаем, что это на самом деле, но мы очень счастливы. С ума сойти!
Все здесь, чтобы внести свой вклад. Никто не может прийти сюда и вести себя как звезда, мы работаем ради всех".
О сезоне.
«С ума сойти: я наступил в дерьмо (Уильямс пропустил часть сезона из-за травмы — Спортс»), ел дерьмо, а теперь целую святыню. Это самый счастливый день в моей жизни, учитывая, через что я прошел в этом году", — сказал Уильямс.
Игрок «Атлетика» провел на ЧМ-2026 6 матчей, выходя на замену во всех из них. В финале против Аргентины (1:0) он сделал голевую передачу.