Нико Уильямс о победе на ЧМ-2026: «С ума сойти: я наступил в дерьмо, ел дерьмо, а теперь целую святыню. Самый счастливый день в моей жизни»

«С ума сойти: я наступил в дерьмо (Уильямс пропустил часть сезона из-за травмы — Спортс»), ел дерьмо, а теперь целую святыню. Это самый счастливый день в моей жизни, учитывая, через что я прошел в этом году", — сказал Уильямс.