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6,8 млн зрителей посетили матчи ЧМ-2026 — новый рекорд

6 810 966 человек в общей сложности посетили матчи чемпионата мира-2026.

Источник: Спортс‘’

Сборная Испании стала победителем турнира, обыграв Аргентину (1:0, дополнительное время). Финальный матч на стадионе «Метлайф Стэдиум» посетили 80 663 болельщика.

Чемпионат в США, Канаде и Мексике, который состоял из 104 матчей, установил новый рекорд по общей посещаемости.

Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира в 1994 году, который также проходил в США. Тогда игры турнира посетили 3 587 538 болельщиков.

Следующий турнир пройдет в 2030 году в Испании, Португалии и Марокко. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу открытия турнира.