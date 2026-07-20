6,8 млн зрителей посетили матчи ЧМ-2026 — новый рекорд

Сборная Испании стала победителем турнира, обыграв Аргентину (1:0, дополнительное время). Финальный матч на стадионе «Метлайф Стэдиум» посетили 80 663 болельщика.
Чемпионат в США, Канаде и Мексике, который состоял из 104 матчей, установил новый рекорд по общей посещаемости.
Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира в 1994 году, который также проходил в США. Тогда игры турнира посетили 3 587 538 болельщиков.
Следующий турнир пройдет в 2030 году в Испании, Португалии и Марокко. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу открытия турнира.