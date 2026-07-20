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Де ла Фуэнте о встрече со Скалони после финала ЧМ: «Мы обнялись и поблагодарили друг друга. Лионель молод, в футболе его ждет еще многое»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о своем визави из Аргентины Лионеле Скалони после финала ЧМ-2026 (1:0 д.в.).

Источник: Спортс‘’

— Скалони был опустошен после игры. Вы с ним говорили?

— Мы обнялись и поблагодарили друг друга. Я признателен ему за все то, чему он меня научил. Он молод, в футболе его ждет еще многое.

Думаю, сегодня мы заслужили победу, — сказал де ла Фуэнте.

Отметим, что 65-летний де ла Фуэнте старше Скалони на 17 лет.

65-летний де ла Фуэнте — самый возрастной тренер, выигравший ЧМ. Он побил рекорд Дель Боске, тоже победившего с Испанией.

Учитель против ученика в финале ЧМ! Де ла Фуэнте и Скалони реально близки.