Дивеев о Суперкубке «Зенита»: «Эмоции такие же, как от первой победы в Кубке России с ЦСКА»

Прошедший Суперкубок это показывает. От победы в нем испытал такие же эмоции, как от первой победы в Кубке России с ЦСКА в 2023 году. Тем более что тогда с «Краснодаром» в Суперфинале, что сейчас были очень напряженные игры с серией пенальти, — сказал Дивеев.