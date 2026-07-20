Дивеев о Суперкубке «Зенита»: «Эмоции такие же, как от первой победы в Кубке России с ЦСКА»

— Всего два месяца назад вы выиграли свое первое чемпионство в карьере. Это добавило уверенности? Или ее и так было достаточно после двух побед в Кубке России с ЦСКА?
— Это был очень важный момент, когда выиграли чемпионство. Но от завоевания трофеев по-прежнему испытываю огромные эмоции.
Прошедший Суперкубок это показывает. От победы в нем испытал такие же эмоции, как от первой победы в Кубке России с ЦСКА в 2023 году. Тем более что тогда с «Краснодаром» в Суперфинале, что сейчас были очень напряженные игры с серией пенальти, — сказал Дивеев.
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