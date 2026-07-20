Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.16
П2
6.47
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
1
:
Аргентина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Волга
1
П1
X
П2

Дивеев о Суперкубке «Зенита»: «Эмоции такие же, как от первой победы в Кубке России с ЦСКА»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев оценил победу над «Спартаком» (1:1, 4:2 по пен.) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Источник: Спортс‘’

— Всего два месяца назад вы выиграли свое первое чемпионство в карьере. Это добавило уверенности? Или ее и так было достаточно после двух побед в Кубке России с ЦСКА?

— Это был очень важный момент, когда выиграли чемпионство. Но от завоевания трофеев по-прежнему испытываю огромные эмоции.

Прошедший Суперкубок это показывает. От победы в нем испытал такие же эмоции, как от первой победы в Кубке России с ЦСКА в 2023 году. Тем более что тогда с «Краснодаром» в Суперфинале, что сейчас были очень напряженные игры с серией пенальти, — сказал Дивеев.

Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше