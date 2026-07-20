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Кукурелья, пообещавший сделать тату с лицом де ла Фуэнте в случае победы на ЧМ: «Мне нужно подумать, где ее сделать. Она будет на видном месте!»

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья ответил на вопрос по поводу татуировки в честь Луиса де ла Фуэнте.

Источник: Спортс‘’

В июне перед ЧМ-2026 футболист заявил, что сделает тату с лицом главного тренера в случае победы на турнире.

Испанская сборная выиграла чемпионат мира, обыграв Аргентину (1:0, дополнительное время) в финале.

«Мне нужно подумать, в каком месте сделать татуировку с де ла Фуэнте! Она будет на видном месте! Подумаю об этом во время полета домой», — заявил Марк Кукурелья.

В 2024 году испанская сборная выиграла чемпионат Европы, после которого Кукурелья покрасил волосы в красный цвет, выполнив свое обещание.