Кукурелья, пообещавший сделать тату с лицом де ла Фуэнте в случае победы на ЧМ: «Мне нужно подумать, где ее сделать. Она будет на видном месте!»

В июне перед ЧМ-2026 футболист заявил, что сделает тату с лицом главного тренера в случае победы на турнире.
Испанская сборная выиграла чемпионат мира, обыграв Аргентину (1:0, дополнительное время) в финале.
«Мне нужно подумать, в каком месте сделать татуировку с де ла Фуэнте! Она будет на видном месте! Подумаю об этом во время полета домой», — заявил Марк Кукурелья.
В 2024 году испанская сборная выиграла чемпионат Европы, после которого Кукурелья покрасил волосы в красный цвет, выполнив свое обещание.