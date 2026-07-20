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В Аргентине будет выходной, когда сборная решит отпраздновать 2-е место на ЧМ-2026. В страну вернутся не все футболисты, часть игроков уедет в клубы или начнет отпуск

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил в стране выходной в день, когда футболисты национальной сборной решат отпраздновать результат на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Команда тренера Лионеля Скалони уступила сборной Испании (0:1, дополнительное время) в финале.

«В связи с ажиотажем вокруг празднования достижения сборной Аргентины сообщаю: в зависимости от решения игроков и тренерского штаба о дате торжества, этот день будет объявлен национальным праздником», — заявил Хавьер Милей.

Ожидается, что часть делегации прибудет в Буэнос-Айрес в понедельник.

«После финала некоторые футболисты команды отправятся прямо из США в свои клубы или начнут отпуск», — сообщили в Федерации футбола Аргентины.