Порро о Ферране: «Были люди, которые относились к нему несправедливо. У парня потрясающий характер. Уверен, что он работает в “Барсе” так же усердно, как и в сборной Испании»

«Этот парень обладает потрясающим характером. Уверен, что он работает в “Барселоне” так же усердно, как и в сборной.
Были люди, которые относились к нему несправедливо, но его стремление продолжать работать и расти с каждым днем — это то, что вдохнуло в него жизнь.
Он забил решающий гол, принеся нам победу в чемпионате мира, и я могу лишь выразить ему свою благодарность, ведь он этого заслужил", — заявил Педро Порро.
Как Ферран Торрес принял себя — и стал героем финала ЧМ.
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