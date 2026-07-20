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Порро о Ферране: «Были люди, которые относились к нему несправедливо. У парня потрясающий характер. Уверен, что он работает в “Барсе” так же усердно, как и в сборной Испании»

Защитник сборной Испании Педро Порро высказался касательно Феррана Торреса, который забил победный гол в финальном матче ЧМ-2026 против Аргентины (1:0, дополнительное время).

Источник: Спортс‘’

«Этот парень обладает потрясающим характером. Уверен, что он работает в “Барселоне” так же усердно, как и в сборной.

Были люди, которые относились к нему несправедливо, но его стремление продолжать работать и расти с каждым днем — это то, что вдохнуло в него жизнь.

Он забил решающий гол, принеся нам победу в чемпионате мира, и я могу лишь выразить ему свою благодарность, ведь он этого заслужил", — заявил Педро Порро.

Как Ферран Торрес принял себя — и стал героем финала ЧМ.

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