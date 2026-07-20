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Молина ударил в грудь пробегавшего мимо него Родри после финала ЧМ. Это привело к массовой потасовке с участием Паредеса, Гарсии и Гави

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина спровоцировал потасовку по завершении финального матча ЧМ-2026 против Испании (0:1).

Источник: Спортс‘’

После финального свистка 28-летний игрок «Атлетико» ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри (5-я секунда видео).

Полузащитник «Манчестер Сити» остановился и подошел к Молине, между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе Леандро Паредес.

Именно он стал одним из главных действующих лиц разгоревшегося конфликта: сначала схватил Эрика Гарсию за горло, а затем повалил Гави на газон.

После этого конфликтующих сумели разнять партнеры и представители команд.