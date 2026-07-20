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Соболев о забитых пенальти «Спартаку» в Суперкубке: «Всегда говорю: не уверен — не бей. Конечно, какое‑то небольшое волнение было. Но я был уверен!»

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о победе над «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России (1:1, 4:2 по пенальти).

29-летний нападающий сравнял счет на 8-й добавленной минуте, реализовав 11-метровый. В серии пенальти он тоже забил.

— Один из самых эмоциональных для вас матчей за последнее время?

— Я бы так не сказал. Но точно достаточно тяжелый. Не все получалось по игре, однако на 95‑й минуте забили пенальти. Это привело к тому, что у нас образовался эмоциональный подъем, у «Спартака» — небольшое опустошение из‑за того, что не достояли. Перед серией пенальти это тоже сыграло свою роль.

— Вам пришлось бить два пенальти за короткое время. Не было в этом плане каких‑то суеверий или сомнений, участвовать ли в послематчевой серии?

— Я так всегда считаю и говорю: не уверен — не бей. Конечно, какое‑то небольшое волнение и в первом, и во втором случае присутствовало. Тем более, если бы я не забил первый пенальти, не было бы и послематчевой серии. В итоге второй одиннадцатиметровый, можно сказать, победным получился. В общем, какие‑то небольшие переживания всегда есть. Но я был уверен!

— Какие ощущения от победы в Суперкубке?

— Да классные! Для болельщиков такой трофей — вообще супер! Нижний Новгород — прекрасный город, поездка сюда тоже стала для них праздником, как и все то, что происходило вокруг матча. Эмоции только положительные. Но уже 25 июля первая игра чемпионата с «Акроном». В понедельник начнем готовиться, — сказал Соболев.

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