Соболев о забитых пенальти «Спартаку» в Суперкубке: «Всегда говорю: не уверен — не бей. Конечно, какое‑то небольшое волнение было. Но я был уверен!»

— Я так всегда считаю и говорю: не уверен — не бей. Конечно, какое‑то небольшое волнение и в первом, и во втором случае присутствовало. Тем более, если бы я не забил первый пенальти, не было бы и послематчевой серии. В итоге второй одиннадцатиметровый, можно сказать, победным получился. В общем, какие‑то небольшие переживания всегда есть. Но я был уверен!