Зырянов о Суперкубке «Зенита»: «Увеличиваем отрыв по победам от конкурентов. Когда соперник — “Спартак”, приятно вдвойне»

— Очень нервная. Особенно концовка. Все было из серии «кто кого перетянет». Да и пенальти на последней минуте основного времени еще надо было реализовать. Исходя из некоторого опыта прошлого сезона, воспринимали это с опаской. Хорошо, что все хорошо закончилось.