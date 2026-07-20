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Зырянов о Суперкубке «Зенита»: «Увеличиваем отрыв по победам от конкурентов. Когда соперник — “Спартак”, приятно вдвойне»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов оценил победу над «Спартаком» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (1:1, 4:2 по пен.).

— Побеждать в таких матчах всегда приятно. А когда твой соперник «Спартак», это приятно вдвойне. При этом хочу сказать, что соперник оказал очень достойное сопротивление, но «Зенит» проявил характер и добился победы.

— Насколько нервной получилась игра?

— Очень нервная. Особенно концовка. Все было из серии «кто кого перетянет». Да и пенальти на последней минуте основного времени еще надо было реализовать. Исходя из некоторого опыта прошлого сезона, воспринимали это с опаской. Хорошо, что все хорошо закончилось.

— Сразу для нескольких игроков «Зенита» этот Суперкубок оказался первым, в том числе для новичков Андраде и Аугусто.

— Когда человек, приходящий в команду, сразу выигрывает трофей, это ценно и важно. Они сразу понимают, зачем приходят в «Зенит», а именно — побеждать.

— Эта победа стала десятой для «Зенита» в Суперкубке. Как оцените этот факт?

— Это заслуга команды, которая регулярно становится чемпионом или берет Кубок России и, естественно, получает возможность играть в матче за Суперкубок. Что мы подтверждаем, увеличивая отрыв по победам в Суперкубке от ближайших конкурентов, — сказал Зырянов.

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