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Кахигао об отмене жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок: «Тотальное неуважение к “Спартаку”. Соболев сам провоцировал трибуны, но наказали нас, а не его»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался об отмене жеребьевки перед серией пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Источник: Спортс‘’

Красно-белые проиграли «Зениту» (1:1, 2:4 пенальти).

Перед серией пенальти без жребия было принято решение бить пенальти в ворота, за которыми находились болельщики «Зенита».

"Начну с решения проводить серию у трибуны с зенитовскими болельщиками. С таким я сталкиваюсь первый раз в жизни. И это решение абсолютно противоречит правилам игры.

Ведь что случилось? На 93-й минуте, когда «Зенит» получил пенальти, а Соболев забил. Он пошел на сознательную провокацию спартаковской трибуны. Показывал жесты нашим болельщикам, что-то демонстративно кричал в их адрес.

И после игры он буквально признал, что совершил такую ошибку. Но парадокс в том, что не он был наказан за ошибку, а мы. На поле полетело несколько пластиковых бутылок, да.

Но я хочу напомнить Российскому футбольному союзу, что в кубковой игре с «Зенитом» в Петербурге их болельщики тоже много что кидали в наших игроков. Вот только никаких подобных решений не было принято.

И вот судья — это все слышали — в разговоре с нашим капитаном лишает нас шанса честно провести жеребьевку, на какой половине поля будет проводиться серия пенальти!

Решение, в которое трудно поверить, оно от и до несправедливое. Вы видели реакцию капитана и футболистов. Это решение — тотальное неуважение к футбольному клубу «Спартак» Москва.

Я уже говорил это ранее и повторю еще раз. Не надо никаких привилегий. Не нужно ничего особенного. Мы просим уважать футбольный клуб «Спартак», — сказал Франсис Кахигао.

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