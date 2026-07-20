Овечкин о финале ЧМ-2026: «Жалко, что не получилось фееричного матча. Удаление сыграло свою роль, но Испания победила достойно. Не дала никаких шансов»

40-летний хоккеист присутствовал на игре вместе с супругой Анастасией.
"Жалко, что не получилось фееричного матча. Было очень мало моментов. Конечно, красная карточка [у Аргентины] сыграла свою роль.
Но я считаю, что Испания победила достойно. Не дала вообще никаких шансов. Молодцы", — сказал Овечкин.
На 3-й добавленной ко второму тайму минуте арбитр Славко Винчич показал вторую желтую карточку хавбеку аргентинцев Энцо Фернандесу за стык с защитником испанцев Пау Кубарси.
Аргентина ни разу за 120 минут не попала в створ ворот Испании в финале ЧМ-2026. Ударов не было до 117-й, Альварес ни разу не пробил.
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